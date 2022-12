Laboratorio natalizio sabato presso l’auditorium a San Felice sul Panaro

Sabato 17 dicembre a San Felice sul Panaro, presso l’auditorium di viale Campi, 41/b si terrà alle 10.30 il laboratorio natalizio “Facciamo insieme l’albero di Natale…in stile Bruno Munari”, a cura di Elisa Barioni dell’Atelier Nakhes. Iniziativa per bambini dai quattro anni e per i loro genitori. Per informazioni e iscrizioni: biblioteca@comunesanfelice.net – 0535/86392.