Esce di strada con la macchina, giovane ferito a Canossa

Questa notte poco dopo l’una, i Carabinieri della stazione di San Polo d’Enza, allertati dalla sala operativa del 118, sono intervenuti sulla provinciale Val d’Enza a Canossa dove un giovane è rimasto ferito nell’uscita di strada della sua auto.

Secondo i primi accertamenti operati dai Carabinieri, un 23enne alla guida di una Volkswagen percorreva la provinciale quando, per cause al vaglio, ha perso il controllo del veicolo che fuoriusciva dalla sede stradale senza il coinvolgimento di terzi. A seguito dell’incidente il giovane rimaneva ferito e veniva condotto in ospedale non in pericolo di vita. Le esatte cause del sinistro sono al vaglio dei militari di San Polo d’Enza.