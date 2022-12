Modena, sostegno al progetto Roots grazie a Carta Etica UniCredit

Il progetto Roots Società Cooperativa – Impresa Sociale di Modena di AIW, Association for the Integration of Women, ha ricevuto un contributo di 5mila euro dal Fondo Carta Etica UniCredit perché tra i vincitori della seconda edizione di Make Your Impact, concorso promosso da Fondazione di Modena e UniCredit, in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture e con il coinvolgimento di partner nazionali e locali.

Il progetto presentato, il ristorante di impresa sociale e spazio di co-working, si incentra su un programma di formazione culinaria per offrire a donne migranti tutto il mondo che aspirano a diventare cuoche, l’opportunità di acquisire competenze tecniche e non e una rete di supporto, fornendo loro un ponte per iniziare la carriera. Con un menù che cambia ogni quattro mesi per mostrare la cultura e le competenze delle tirocinanti, Roots sfrutta il potere del cibo per celebrare una Modena inclusiva e multiculturale.

Grazie al contributo del Fondo Carta etica UniCredit, Roots ha acquistato un impianto audio/proiettore, computer e iPad, attrezzature funzionali allo sviluppo del progetto.

“Siamo molto grati a UniCredit per aver sostenuto la nostra organizzazione no profit di giovani donne migranti nel suo primo anno di attività. Il nostro impatto è reso possibile grazie al supporto di aziende che condividono i nostri stessi valori di diversità e inclusione, e grazie alle nuove apparecchiature audio e video Roots sarà in grado di ospitare un numero crescente di eventi aziendali etici – commenta Caroline Caporossi, fondatrice di AIW -. Il nostro impatto è reso possibile grazie al supporto di aziende che condividono i nostri stessi valori di diversità e inclusione, e grazie alle nuove apparecchiature audio e video Roots sarà in grado di ospitare eventi aziendali più etici”.

Il Fondo Carta Etica si alimenta grazie alle carte di credito etiche di UniCredit, disponibili sia per i privati che per le imprese e che, senza costi aggiuntivi per il cliente, permettono, ad ogni utilizzo, di contribuire a iniziative solidali. A ciò si aggiunge il contributo della banca pari al 2 per mille di ogni spesa effettuata.

Con il progetto Carta E, dal 2005 ad oggi, sono stati destinati oltre 31 milioni di euro del Fondo Carta Etica in iniziative selezionate dalle strutture di UniCredit, per sostenere progetti di utilità sociale in riposta ai bisogni più urgenti delle comunità: la gestione delle emergenze, il sostegno alla disabilità, le iniziative per l’infanzia, le donne, gli anziani ed altre realtà in difficoltà o in forte disagio.

Il Fondo Carta Etica ha permesso ad UniCredit di supportare, dal 2005, più di 1.100 iniziative locali in tutta Italia.