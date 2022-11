Controlli antidroga dei Carabinieri a Bomporto: un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti

La notte scorsa i Carabinieri della Stazione di Bomporto, nel corso di uno dei controlli finalizzati alla prevenzione e contrasto della diffusione delle sostanze stupefacenti, hanno sorpreso un 25enne a bordo di un’autovettura nell’atto di cedere una dose di cocaina a un 38enne.

Nel corso della perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto un’altra dose di cocaina nascosta nelle scarpe mentre nell’auto, oltre a materiale utile al confezionamento delle dosi, è stata rinvenuta anche una mazza da baseball.

Il 38enne è stato tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e deferito anche per porto senza giustificato motivo di oggetti atti ad offendere, mentre l’acquirente è stato segnalato amministrativamente alla locale Prefettura.

In mattinata verrà condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.

Tale attività di controllo rientra nell’ambito della più ampia pianificazione dei servizi di controllo del territorio pianificata dal Comando Provinciale di Modena nelle piazze e nelle aree pubbliche di tutti i comuni della provincia.