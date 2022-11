Modena, straniero espulso dal territorio dello Stato e accompagnato al Centro per il Rimpatrio di Torino

Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno accompagnato presso il Centro per il Rimpatrio di Torino un 29enne cittadino extracomunitario, in esecuzione di provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato.

Il giovane era stato tratto in arresto, nella notte di martedì 15 novembre u.s., nei pressi del Parco Sandro Pertini, dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Modena che, durante un servizio di controllo nei parchi cittadini, lo avevano trovato in possesso di 6 grammi di cocaina e 360 Euro in banconote.

Il Giudice del Tribunale di Modena, nel convalidare l’arresto, aveva rilasciato il Nulla Osta all’espulsione dal territorio nazionale.