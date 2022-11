Cavriago: identificato il responsabile di un importante abbandono di rifiuti speciali

E’ stato finalmente identificato il responsabile di un grave abbandono di rifiuti individuato nelle scorse settimane in via Prativecchi a Cavriago. Grazie ad un paziente e competente lavoro investigativo dei Carabinieri Forestali della Stazione di Reggio Emilia, guidati dal Comandante Lorenzo Garbuglia, coadiuvati dalle Guardie Ecologie Volontarie che da anni svolgono attività di vigilanza e controllo in convenzione con il Comune di Cavriago.

E’ stata emessa un’Ordinanza di rimozione e pulizia dell’area a cura di una ditta specializzata con spese a carico dell’indagato.

“Fenomeni di questo tipo danneggiano l’ambiente e si configurano come reati che ogni giorno affrontiamo e contrastiamo con l’educazione ma anche con un costante lavoro di controllo del territorio, indagine e sanzione”, afferma l’assessore all’ambiente del Comune di Cavriago Luca Brami. “Si tratta di un ulteriore passo in avanti nel percorso intrapreso dall’amministrazione comunale verso una corretta gestione dei rifiuti, che è anche un monito per chi pensa di poter risparmiare qualche euro, abbandonando i rifiuti”.

Tra i rifiuti abbandonati erano presenti computer, stampanti, documenti contabili che hanno consentito agli inquirenti di risalire alla ditta responsabile del reato.