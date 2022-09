Sabato scorso 10 settembre, la Squadra Volante ha deferito in stato di libertà un cittadino italiano di anni 47 per il reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Verso mezzogiorno, gli agenti hanno intercettato in via Giardini un’autovettura di colore scuro che viaggiava ad alta velocità zigzagando tra le autovetture in transito e creando pericolo agli altri utenti della strada. Al conducente dell’autovettura, che al momento era in compagnia di una donna, veniva intimato di fermarsi. Gli occupanti tenevano un comportamento sospetto per cui si procedeva a perquisizione. All’interno del bagagliaio del veicolo veniva rinvenuto e sequestrato un bastone di legno della lunghezza di 50cm.

Nella giornata di ieri, invece, la Polizia di Stato di Modena ha deferito all’Autorità due persone, un minorenne e un uomo di 33 anni per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale, ricettazione ed inosservanza delle norme sugli stranieri.

Intorno alle ore 21.30, personale della Squadra Volante ha prestato ausilio alla Polizia Stradale di Modena Nord per il controllo di un’autovettura sospetta risultata poi essere stata rubata in Liguria. I tre occupanti al controllo della Polizia si erano dati alla fuga. Grazie alla sinergia tra gli agenti è stato possibile bloccarne due, mentre il terzo è riuscito a scappare. I due, nel tentativo di fuga, hanno opposto resistenza agli operatori.