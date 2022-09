Un abbraccio di grande intensità e lungo ben 25 anni. E’ quello che unisce la Città di Castelfranco Emilia alla cittadina tedesca di Marktredwitz e che quest’anno spegne appunto le sue prime 25 candeline. Per l’occasione, dopo la visita ufficiale del Sindaco Giovanni Gargano ospite in Germania lo scorso luglio insieme a una delegazione castelfranchese con la partecipazione anche del Presidente dell’Associazione La San Nicola Giovanni Degli Angeli, l’Amministrazione comunale ha organizzato per questo fine settimana una tre giorni che vedrà ospiti e protagonisti proprio gli Amministratori della piccola cittadina tedesca, attesi a loro volta qui a Castelfranco insieme ad una delegazione in questo scambio di visite ufficiali.

Ricco e intenso il cartellone di iniziative volute ed ideate per suggellare il taglio di questo importante traguardo.

Si comincia venerdì sera 9 settembre, con una cena allo stand gnocco e tigelle della sagra e stand birra tedesca gestito da Club italiano di Marktredwitz, in collaborazione con Associazione La San Nicola. Passando a sabato 10 settembre, la delegazione tedesca è attesa alle 09.00 per una visita all’Istituto Lazzaro Spallanzani per poi spostarsi, alle 10, a Nonantola per visitare l’Abbazia e il Museo Benedettino e Diocesano. A seguire è in programma un pranzo presso la Partecipanza Agraria offerto dalle associazioni castelfranchesi. Nel pomeriggio, dalle 17.30,

Cerimonia ufficiale a Villa Sorra per i 25 anni di gemellaggio, evento cui prenderanno parte tutte le Associazioni coinvolte nell’organizzazione della visita della delegazione, rappresentanti del Consiglio comunale e della Regione Emilia Romagna.

Programma cerimonia

Inni italiano e tedesco eseguiti da Mihaela Costea, primo violino e solista della Filarmonica Arturo Toscanini

Saluto del Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano

Saluto di Davide Baruffi, Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna

Saluto del Sindaco di Marktredwitz Oliver Weigel

Germania e Italia in musica: J.S.Bach “Preludio” dalla Terza partita per Violino solo. Mihaela Costea, violino

Saluto di Gianni Degli Angeli, Presidente Associazione San Nicola Saluto di Albin Artmann, Presidente del Club Italiano di Marktredwitz

Proiezione del cortometraggio Il Sapore del riscatto realizzato da Ginevra Barboni, dedicato all’inclusione e al reinserimento di detenuti o ex detenuti della Casa di reclusione di Castelfranco, vincitore del Toronto International Woman Film Festival.

Germania e Italia in musica: P. Mora/G. Verdi Capriccio n. 22 sull’aria “Saper vorreste” da Un ballo in maschera. Mihaela Costea, violino

25 anni di gemellaggio, immagini di Gian Paolo Cirilli, Fotoclub studios983

Inno d’Europa (Ludwig van Beethoven, Inno alla gioia dalla Nona sinfonia).

Mihaela Costea, violino

Brindisi di amicizia a cura dell’Istituto Superiore L. Spallanzani

ore 19.30: Cena alla Sagra del Tortellino, in collaborazione con Associazione La San Nicola

domenica 11 settembre

· ore 9.15: incontro presso portico di palazzo Piella

· ore 9.30/11.00: visita al Museo Archeologico A.C. Simonini e consegna a Forum Gallorum dei fondi raccolti dal Club italiano di Marktredwitz nello stand della birra nelle due serate precedenti.

· ore 11.00 / 12.00: visita guidata all’Acetaia comunale, in collaborazione con la Comunità dell’Aceto Balsamico di Castelfranco Emilia

· passeggiata lungo corso Martiri allestita per “Motori e sapori”

· pranzo libero

· ore 15.00: visite guidate dal Prof. Emilio Rocchi: Chiesa S. Maria con la “la Madonna Assunta” di Guido Reni, Mostra di Paolo Tavoni presso sede Proloco (Piazza Garibaldi), Chiesa San Giacomo con la “Beata Vergine” di Elisabetta Sirani. A cura di Proloco

· ore 17.00, Biblioteca Comunale Le Garofalo: visita guidata alla Mostra fotografica sul 25° anniversario del gemellaggio realizzata dal Comune in collaborazione con Fotoclub studios983. La mostra sarà allestita e visitabile fino al 25 settembre 2022.