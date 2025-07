Alla guida con patente scaduta, denunciato anche per violazione di sigilli

Ieri mattina, i Carabinieri della Stazione di Guiglia, durante un normale servizio di controllo del territorio, hanno sottoposto a verifica un’autovettura tedesca di grossa cilindrata, con targa bulgara, condotta da un cittadino italiano domiciliato a Zocca.

L’uomo, un 51enne originario di Bologna, è risultato sprovvisto di patente di guida valida, in quanto scaduta da oltre 10 anni. Da ulteriori accertamenti, è emerso inoltre che il veicolo in uso era già stato sottoposto a sequestro amministrativo, con provvedimento della Polizia Locale di Bologna emesso nell’agosto del 2024, a seguito di violazioni relative la circolazione sul territorio nazionale di mezzi immatricolati all’estero, oltre che per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici e tossicologici previsti dagli articoli 186 e 187 del Codice della Strada.

Constatata la violazione dei sigilli apposti al momento del fermo amministrativo, l’uomo è stato denunciato dai Carabinieri per il reato di cui all’art. 349 del codice penale (violazione di sigilli). Il mezzo è stato così nuovamente sequestrato ed affidato ad una depositeria giudiziaria autorizzata per le successive operazioni di alienazione.