Il teatro dove non te l’aspetti, terzo appuntamento estivo a Novellara per Sinestesie

Terzo appuntamento estivo di “Sinestesie, dialoghi tra arte e musica”, il programma di concerti e performance che combina le rappresentazioni dal vivo con la visita a luoghi di arte, cultura ed enogastronomia a Novellara. Un cartellone che ha visto svolgersi sin dallo scorso febbraio sei appuntamenti in altrettante location di grande impatto sul territorio novellarese, in una contaminazione di sensi, una sinestesia, appunto, che permette al pubblico di essere partecipe di un’esperienza unica.

Dopo la rassegna di eventi di primavera con il jazz contemporaneo in chiesa, lo swing all’ex Macello e la classica alla Rocca dei Gonzaga, gli eventi estivi hanno visto il Be Bop alla vigna di Podere Francesco e l’omaggio alla musica italiana all’agriturismo Ca’ Bianca.

Il terzo appuntamento dell’estate di Sinestesie è in programma sabato12 luglio: a partire dalle ore 21:15 l’ex Ex Macello diventerà un vero e proprio teatro per ospitare Racconti Onirici, una produzione a cura di NoveTeatro.

Con ideazione e regia di Domenico Ammendola, letture a cura di Andrea Avanzi e Francesca Picci, Racconti Onirici prevede scritti di Italo Calvino, Ray Bradbury, Edgar Allan Poe, H. P. Lovecraft. Lo spettacolo consiste in una lettura di racconti fruibili attraverso la tecnologia del silent system. I partecipanti saranno dotati di cuffie wireless che permetteranno loro di ascoltare le letture in modo completamente nuovo. L’ambiente circostante resterà silenzioso, ma nelle cuffie prenderà vita un’esperienza immersiva e realistica, intima e profondamente personale. Ad accompagnare il pubblico lungo questo percorso sensoriale, due voci narranti e sarà costruita ad hoc una drammaturgia sonora e musicale che valorizzerà i racconti.

Evento gratuito su prenotazione al 331 356 7073