Avviata a Formigine la pulizia dell’area dietro ai campi da tennis

Sono iniziati oggi i lavori di pulizia dell’area situata dietro ai campi da tennis di viale dello Sport a Formigine. Lo spazio, attualmente inaccessibile a causa dell’abbandono di materiale vario e della presenza di arbusti e alberi secchi, presenta infatti condizioni che ne compromettono la sicurezza e la fruibilità. L’intervento mira a restituire alla comunità un’area riqualificata, più decorosa e salubre, contribuendo altresì al miglioramento della vivibilità e della sicurezza per i residenti della zona.

L’opera rientra in un più ampio programma di rigenerazione urbana che coinvolge via Gramsci, in particolare nel tratto successivo all’incrocio con viale dello Sport. Dopo gli interventi già realizzati negli scorsi anni, il piano proseguirà con ulteriori lavori su questo tratto, dove successivamente si prevede anche il potenziamento dell’illuminazione pubblica e l’installazione di telecamere di videosorveglianza.

Dichiara l’Assessore all’Urbanistica, manutenzione del territorio e delle frazioni e alla Sicurezza Andrea Corradini: “Dopo la riqualificazione della Torre dell’Acquedotto, inaugurata lo scorso anno, e dell’impianto da tennis di viale dello Sport, proseguiamo con il progetto di riqualificazione di questa zona della città. In particolare, con riferimento a via Gramsci, nel tratto successivo all’incrocio con viale dello Sport in direzione ovest, oltre alla pulizia in corso dell’area posta dietro ai campi da tennis, successivamente l’intenzione è quella di potenziare l’illuminazione pubblica nel tratto iniziale e di installare telecamere di videosorveglianza. Interventi pensati anche per dare una risposta concreta alle richieste dei cittadini residenti, in una zona già colpita da furti nelle abitazioni. L’obiettivo è quindi migliorare la sicurezza, riqualificare il territorio e promuovere una maggiore qualità della vita urbana”.