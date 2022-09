In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, l’Istituto Alcide Cervi di Gattatico (Reggio Emilia) propone la sua nuova proposta educativa, con laboratori, progetti, visite guidate e altre attività rivolte alle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado. Il percorso educativo, ricco di novità e nuove proposte, vuole portare i più giovani alla scoperta della storia e dei valori di Resistenza e antifascismo della Famiglia Cervi, ma non solo: le attività incontrano vari temi, come la terra e il paesaggio, la riscoperta delle tradizioni, l’educazione civica, la memoria e la multiculturalità. Tutti i luoghi e le anime dell’Istituto sono coinvolti: dal nuovo Museo di Casa Cervi, visitato ogni anno da decine di migliaia di persone, la Biblioteca-Archivio Emilio Sereni, gli Archivi e il grande Parco “ai Campirossi”, lo storico podere che i Sette Fratelli scelsero per fare fortuna e coltivare i propri sogni prima del tragico epilogo.

«Ogni luogo è luogo di formazione», scrive Albertina Soliani, Presidente dell’Istituto Alcide Cervi. «Casa Cervi lo è in modo speciale: educa alla scelta della libertà. Lì, nella Casa di Gattatico, la Famiglia Cervi è cresciuta nell’amore per la libertà, nel rispetto della dignità umana, nella passione per la conoscenza. Lì i Sette Fratelli sono cresciuti nell’antifascismo, poiché il fascismo negava ogni valore umano. Se si viene a Casa Cervi si incontra la loro scelta per la libertà, che è costata loro la vita».

La novità più significativa della ricca proposta è il progetto didattico “Artigiani della memoria”, dedicato agli Istituti scolastici di secondo grado e pensato proprio a partire dal riallestimento del nuovo percorso museale (inaugurato nel dicembre del 2021), in cui gli oggetti, i documenti e le immagini partecipano alla narrazione come strumenti di trasmissione valoriale, nella loro unicità e forza relazionale con il visitatore. Non semplici oggetti, dunque, ma simboli che racchiudono episodi, caratteristiche, significati, azioni, oggetti come “semi” di idee e opere, da elaborare, discutere, ragionare, realizzare. Il progetto didattico “Artigiani della Memoria”, di anno in anno, è dedicato a ciascuno degli emblemi di questa storia e di questo luogo. Per l’anno scolastico 2022-2023, alla sua 1^ edizione, il progetto punterà l’attenzione sul mappamondo, uno degli oggetti più iconici di Casa Cervi. Portato ai “Campirossi” nel 1939, è simbolo della voglia di scoperta del mondo, dell’apertura mentale, dell’impegno e dei valori dei Cervi.

«Dopo un lungo lavoro di riallestimento, portato a compimento alla fine del 2021, Casa Cervi ha riaperto le sue porte con una proposta educativa aggiornata sulla base delle richieste e delle nuove esigenze dei docenti e degli studenti», afferma Gabriella Gotti, Referente dell’Area Didattica dell’Istituto. «Questo nuovo percorso ha dato e continuerà a dare vita a ulteriori spunti di lavoro per la creazione di nuove attività con i ragazzi: occasioni di conoscenza e comprensione del passato e di riflessione e dialogo sul tempo presente».

Il libretto didattico è consultabile su www.istitutocervi.it. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a Gabriella Gotti (gabriella.gotti@istitutocervi.it) e Eleonora Taglia (eleonora.taglia@istitutocervi.it) oppure chiamare il numero 0522 678356.

Proposta educativa 2022-2023: www.istitutocervi.it/proposta-educativa-casa-cervi