Anche per l’a.a. 2022/2023 l’Università di Bologna si conferma fra gli atenei preferiti dai futuri studenti: in 5186 hanno indicato l’Alma Mater come prima scelta per Medicina e chirurgia e Odontoiatria (l’anno scorso erano 5333); in 1762 hanno indicato Unibo per Medicina in inglese – IMAT (l’anno scorso erano 1576 ); in 824 Medicina Veterinaria (l’anno scorso erano 996). Per quanto riguarda le Professioni sanitarie hanno scelto di concorrere per un posto all’Università di Bologna in 2290 (l’anno scorso erano 2622).

Sono 300 le candidature per il corso di laurea in Architettura-Ingegneria (l’anno scorso erano 249), mentre (dati aggiornati al 30 agosto) sono oltre 1000 gli iscritti alla prova di Scienze della formazione primaria.

Per quanto riguarda le date delle prove: il 6 settembre si svolgerà il test di ammissione di Medicina e chirurgia e Odontoiatria; l’8 settembre quello di Medicina Veterinaria; il 13 settembre quello di Medicina in inglese (IMAT). Il 15 settembre ci sarà il test per le Professioni sanitarie; il 20 settembre quello di Scienze della formazione primaria. Si è svolto il 28 luglio il test di Achitettura-Ingegneria.