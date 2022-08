Con lo stanziamento di ulteriori 85.000 euro, continuano i lavori di manutenzione straordinaria allo Stadio Cabassi in vista dell’inizio della stagione agonistica 2022-2023: dopo l’intervento cominciato a inizio mese – su terreno di gioco, tribune, spogliatoi e area esterna per circa 65.000 euro – si procederà anche alla «rifunzionalizzazione degli impianti elettrici e speciali a servizio della struttura».

Dunque un investimento complessivo di circa 150.000 euro, con cui il Comune sta procedendo a migliorare ulteriormente le caratteristiche funzionali dell’impianto cittadino adeguandolo anche agli standard previsti da Federazione e Lega Nazionale Dilettanti per il campionato di serie D.

I nuovi lavori sono stati affidati alla ditta specializzata carpigiana: in particolare è previsto l’adeguamento degli impianti di illuminazione ordinaria e di emergenza, la sostituzione dei gruppi di continuità (UPS) per le lampade di emergenza e degli impianti di sicurezza, l’adeguamento dell’impianto di allarme vocale in caso di evacuazione degli spettatori, la realizzazione di un impianto di emergenza manuale per il sollevamento delle acque. Tutti interventi mirati a rendere il “Cabassi” ancor più accogliente, sicuro e funzionale.