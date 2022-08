Poco prima delle 8.30 di ieri 6 agosto 2022 i Carabinieri sono intervenuti in Via Matteotti a Montecchio Emilia, per un furto all’interno di un negozio di parrucchiera. Sul posto gli operanti hanno accertato che ignoti ladri durante la notte previa effrazione di una finestra posteriore si erano introdotti all’interno dei locali che ospitano l’attività commerciale asportando, stando ai primi controlli in corso di esatto inventario, un computer portatile. Tra danni cagionati per la perpetrazione del furto e refurtiva sottratta il danno è in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i Carabinieri reggiani hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.



