Da oggi, lunedì 1 agosto, il Centro CONI di Atletica leggera e il centro polisportivo Onda della Pietra ospitano uno stage tecnico dell’Associazione sportiva Vicenza Marathon. Circa una trentina di persone, tra atleti e dirigenti, soggiorneranno a Castelnovo per un’esperienza che non è soltanto uno stage di preparazione, ma sarà anche una vacanza alla scoperta del territorio dell’Appennino.

Il Club Vicenza Marathon, specializzato nella corsa per adulti e affiliato alla Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera) per questo Stage Tecnico ha scelto l’Italia e in particolar modo la pista di Castelnovo, una pista rinnovata da poco e che quindi si presta a ottimi lavori tecnici. Il gruppo dei maratoneti vicentini, tra cui spiccano dei Campioni Master di tutto rispetto come Barbara Diquigiovanni e i coniugi Pizzinini che proprio lo scorso ottobre a Londra hanno completato in 3 anni il Tour mondiale delle 6 Marathon Majors, sarà sotto la Pietra di Bismantova fino a venerdì 5, giorno di consegna dei Diplomi di partecipazione. Lo stage sarà diretto dall’istruttore Federale Fabio Bertoldo e vedrà impegnati una ventina di atleti: “Mi è piaciuto subito il posto e le strutture – fa sapere i l presidente del club vicentino, il giornalista Riccardo Solfo – ma soprattutto la cordialità delle persone con cui in questi mesi ho tenuto i contatti. Ringrazio a tal proposito l’Amministrazione Comunale con i suoi referenti e tutto lo Staff dello Sport per i consigli e la collaborazione. Sarà una bella settimana intensa, anche di fatiche, ma alla sera ci sono dei momenti che allieteranno i nostri ospiti con visite interessanti e anche con sedute a tavola di super cucina come questa zona sa offrire”. Staff e atleti, tra gli altri momenti in programma, visiteranno l’acetaia di Giuliano Razzoli a Villa Minozzo, il castello dei Carpineti e saliranno alla Pietra di Bismantova per una serata di osservazione delle stelle con Pierluigi Giacobazzi. La società dai colori Green è una delle prime 10 realtà dell’Atletica Master italiana delle corse su strada e conta oltre 320 tesserati di cui 265 Fidal. Da inizio anno gli atleti dalle canotte verdi hanno già vinto 18 gare e in molti eventi, anche nazionali, sono sempre il team più numeroso. Alla prossima Maratona di New York, il 6 novembre, il gruppo con quasi 880 atleti sarà al via del più grande evento di corsa del mondo con il grande evento di corsa del mondo con il gruppo più numeroso proveniente dall’Italia.