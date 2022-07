A seguito delle votazioni per l’elezione del Direttore di Dipartimento, che si sono tenute nei giorni scorsi presso il Dipartimento di Economia “Marco Biagi” e presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore, sono stato riconfermati per il prossimo triennio accademico (2022/23, 2023/24, 2024/2025), per Economia il Prof. Tommaso Fabbri e per Giurisprudenza il Prof. Carmelo Elio Tavilla.

“Sono davvero onorato di questa riconferma, che farò di tutto per meritare. Proseguirò nel lavoro già maturato in questi tre anni, avendo come obiettivo il rafforzamento numerico e qualitativo del personale tecnico-amministrativo nonché la promozione dei giovani talenti che si avviano alla ricerca. I nostri corsi sono in vetta alle classifiche Censis, segno concreto della dedizione di tutti i docenti per la migliore offerta didattica a beneficio degli studenti. Su queste linee continuerò nel mio impegno” – ha commentato il Prof. Carmelo Elio Tavilla, già Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza.

Dal canto suo, il Prof. Tommaso Fabbri ha così commentato la notizia della sua elezione: “Il prossimo triennio sarà molto importante per il dipartimento di economia. Avremo finalmente la disponibilità dell’intero Foro Boario, con la conclusione del consolidamento sismico e la sistemazione del primo piano dell’ala ovest, e ciò sarà di enorme beneficio per i nostri studenti, anche alla luce del recente ampliamento dell’offerta formativa. Avremo pensionamenti numerosi e significativi, e ciò sollecita un aggiornamento del nostro progetto culturale che interesserà la ricerca, la didattica e la terza missione. Stiamo varando un nuovo assetto dell’organizzazione tecnico-amministrativa che andrà messa a regime con le risorse del nuovo piano straordinario. Ci sarà quindi molto da fare. Confido nella saggezza dei colleghi più anziani e nell’energia dei più giovani”.

Il Direttore di Dipartimento è eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno ed è nominato con Decreto del Rettore. La carica ha durata triennale, rinnovabile per un solo mandato consecutivo. Il regime di eleggibilità è definito dalle disposizioni legislative vigenti. In caso di indisponibilità documentata dei Professori di ruolo di prima fascia, l’elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia.

Il corpo elettorale è composto dal Consiglio di Dipartimento.