Parte la seconda edizione della rassegna musicale “Concerti al tramonto…sotto il Cimone” che ci accompagnerà per tutta l’estate con sei imperdibili appuntamenti. Il concerto che darà il via alla rassegna si terrà Venerdì 15 luglio 2022 al Castello di Sestola, presso il Finestrone della Rocca, con orario di ritrovo alle 18 ed inizio dello spettacolo alle ore 18.15.

Protagonista dell’evento sarà l’ensemble di corni di bassetto Delta Wind Consort, formato da Ferrante Casellato, Raffaele Magosso e Giovanni Polo.

Con un ricercato programma musicale, il Delta Wind Consort ci guiderà attraverso le più significative trascrizioni per questo particolare trio.

Il luogo del concerto si raggiunge a piedi attraverso due strade: via Castello, strada asfaltata più dolce nella percorrenza, oppure Via Governatori del Frignano, strada lastricata più ripida.

Si ricorda che in caso di maltempo il concerto si terrà presso il Cinema Teatro Belvedere di Sestola.

Per informazioni chiamare il 0536 62324 o inviare una email a visitsestola@comune.sestola.mo.it

Tutti i concerti della rassegna “Concerti al tramonto…sotto il Cimone” sono ad ingresso libero, senza prenotazione. Il numero delle sedute è limitato, si consiglia pertanto di portare una coperta o un cuscino per ascoltare i concerti con maggiore comodità.

La rassegna “Concerti al tramonto…sotto il Cimone”, che è promossa dai Comuni di Fanano, Montecreto, Riolunato e Sestola con il contributo della Regione Emilia Romagna e di Unione dei Comuni del Frignano, si pone l’obiettivo di far conoscere e riscoprire le bellezze del territorio con l’aiuto di un programma musicale di alto livello.

Il calendario di quest’anno prevede l’esibizione di grandi artisti e, dopo il concerto inaugurale del 15 luglio con il Delta Wind Consort a Sestola, la rassegna proseguirà con due serate dedicate al duo strumentale flauto e chitarra (l’1 agosto a Fanano e il 4 agosto a Sestola), un concerto per duo di fisarmoniche l’8 agosto a Riolunato ed una serata dedicata alla musica per ensemble, con il Quartetto Eos il 10 agosto a Fanano. Il 18 agosto a Montecreto un imperdibile concerto per flauto e arpa chiuderà la seconda edizione di “Concerti al tramonto…sotto il Cimone”.

PROTAGONISTI DEL CONCERTO DI VENERDÌ 15 LUGLIO:

Il Delta Wind Consort è un gruppo cameristico nato nel 2010 che riunisce strumentisti a fiato con una lunga esperienza nel campo della musica da camera e provenienti dalle maggiori orchestre lirico-sinfoniche italiane. La formazione, che ha ottenuto il consenso del pubblico e della critica esibendosi in diverse stagioni concertistiche (XVI Rassegna Musicale “Città di Padova”, Stagione autunnale 2011 della Società Concerti Buzzolla di Adria – RO, Stagione 2012 della BCO Association di Malcesine – VR, XII Rassegna “Pievi in Musica” di Ravenna), si pone l’obiettivo di riscoprire e proporre rarità musicali per lo più dell’epoca classica utilizzando strumenti di uso non comune come i corni di bassetto, offrendo programmi piacevoli e dalle sonorità raffinate.

Ferrante Casellato Dopo il diploma presso il Conservatorio “F. Venezze” di Rovigo, ottiene il Diploma di Merito all’Accademia Chigiana di Siena sotto la guida del M° Giuseppe Garbarino. Successivamente studia per un triennio con Antony Pay diplomandosi all’Accademia di musica “L. Perosi” di Biella. Ha conseguito il Diploma Accademico di Secondo livello Indirizzo interpretativo (Clarinetto) presso il Conservatorio “A. Buzzolla” di Adria. Ha svolto la sua attività musicale in modo versatile come solista con l’orchestra, in duo con il pianoforte nonché con gruppi cameristici e orchestra, esibendosi in importanti sale e teatri italiani. Di rilievo è l’attività svolta come primo clarinetto e clarinetto basso con orchestre quali l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, l’Orchestra della Fondazione del Teatro “La Fenice” di Venezia, l’Orchestra della Fondazione del Teatro Verdi di Trieste, l’Orchestra della RAI di Torino.

Raffaele Magosso Brillantemente diplomato presso il Conservatorio Statale di Musica “A. Buzzolla” di Adria (RO), consegue presso lo stesso Conservatorio il Diploma accademico di II livello in Discipline musicali ad indirizzo tecnologico e le abilitazioni all’insegnamento dell’Educazione musicale e del clarinetto nelle Scuole secondarie. Ha seguito corsi di perfezionamento e masterclasses tenuti da F. Meloni, A. Fantini, G. Picciati, A. Godek, M. Miani, G. Garbarino, W. Fuchs, L. Lucchetta, S. Cardo; con questi ultimi due, in particolare, approfondisce la conoscenza del clarinetto basso e del corno di bassetto. Collabora come clarinetto e clarinetto basso con importanti istituzioni come I Virtuosi Italiani, l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, l’Orchestra “T. Serafin”, la Civica Orchestra di fiati di Padova; ha svolto attività come solista con la Benacus Chamber Orchestra e la Nuova Orchestra Patavina. Ha partecipato a tournée in Italia e all’estero esibendosi in prestigiosi teatri e sale da concerto come il Konzerthaus di Vienna, il Teatro Malibran di Venezia, il Teatro Regio di Torino e l’Arena di Verona; è stato diretto, fra i tanti, da P. Bellugi, T. Severini, O. M. Wellber e ha lavorato al fianco di eccellenti artisti, quali O. Miljakovic, P. Giuliacci, F. Mezzena, M. Rogliano, W. Fraccaro, L. Armellini, S. Frigato, G. Casolla. Più volte premiato in concorsi nazionali e internazionali, è anche risultato idoneo nelle audizioni indette dall’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, dall’Orchestra Filarmonica della Scala di Milano e dalla Fondazione Arena di Verona. Attualmente titolare della cattedra di clarinetto presso l’Istituto Comprensivo Rovigo 1, dal 2013 al 2018 è stato docente presso il Liceo Musicale “C. Marchesi” di Padova. Attivo anche come organista liturgico, direttore di coro, compositore e arrangiatore, ha pubblicato alcune opere per le Edizioni Eufonia e IMG ed effettuato registrazioni per Bongiovanni.

Giovanni Polo Ferrarese, dopo aver conseguito il Diploma tradizionale in clarinetto con il massimo dei voti presso il Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara, consegue, sempre nella sua Città, i Diplomi Accademici di II livello in Clarinetto ed in Musica da camera, entrambi cum laude. Vincitore di numerose borse di studio, si perfeziona in musica da camera presso la Scuola di Musica di Fiesole ed in clarinetto presso l’Accademia Nazionale Chigiana con G. Garbarino. Nel 1989 vince l’audizione bandita dalla CEE e dal Ministero del Lavoro Italiano per la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, dove ha come docenti T. Friedli, W. Boeykens, M. Bourgue e R. Birnstingl. Ha collaborato con l’Orchestra Internazionale d’Italia, I Filarmonici di Torino e come primo clarinetto con la Camerata Virtuosi di New York. Vincitore di vari concorsi in duo ed in altre formazioni (Asti, Stresa, Teramo), ha tenuto concerti in tutta Italia e all’estero. Ha inciso per La Voce del Padrone, Auvidis, Polidor e Denon. Primo clarinetto dell’Orchestra Città di Ferrara, con la quale si è esibito più volte in veste di solista, è stato diretto tra gli altri da D. Fasolis, G. Bisanti, E. Mazzola, M. Zuccarini, C. Müller, J. Pommier, J. Webb, L. Königs, G. Rath, W. Conway, L. Jia, D. Boyd. È stato docente presso il Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara nei Bienni Accademici di Secondo Livello per le materie Prassi Esecutiva e Repertorio per strumenti a fiato. Da vent’anni è docente di clarinetto nelle SMIM della provincia di Ferrara.

Suona clarinetti Herbert Wurlitzer.