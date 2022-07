La Croce Rossa Italiana Comitato di Sassuolo ha dato notizia della scomparsa della volontaria Patrizia Cortesi, deceduta a causa di un malore.

Vice Ispettrice già nel lontano 1993, ha effettuato missioni all’estero per Croce Rossa come infermiera, sempre attiva per le varie Campagne del Comitato sassolese, così come disponibile a prendersi cura del prossimo.

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti i volontari di Croce Rossa Italiana Comitato di Sassuolo, si uniscono al dolore della famiglia ed esprimono le più sentite condoglianze per la perdita di una persona speciale come Patrizia.

Non si hanno al momento informazioni sul funerale.