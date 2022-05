I Carabinieri della Stazione di San Matteo della Decima hanno deferito all’Autorità Giudiziaria 4 minori per furto. I fatti risalgono al pomeriggio del 4 marzo scorso. Da un lato il personale del Conad City di San Giovanni in Persiceto ha denunciato l’ammanco di una cassa di birra che qualcuno aveva asportato scavalcando la recinzione dell’esercizio e introducendosi nel retro del magazzino. Dall’altro, poco dopo, diversi cittadini hanno segnalato la presenza di vetri rotti in un parco pubblico della zona.

L’intervento dei Carabinieri in entrambi i casi ha consentito di collegare i due episodi e di ricondurli ad alcuni ragazzini che dopo aver rubato la birra, erano andati a festeggiare al parco, finendo per rompere le bottiglie e lasciando i cocci di vetro presso un’area giochi per bambini. Più tardi, non soddisfatti della “bravata”, sono ritornati al supermercato, questa volta entrando dall’ingresso principale e rubando una bottiglia di vodka. Durante la fuga una di loro ha travolto un’anziana cliente intenta a fare la spesa. Le testimonianze raccolte dai Carabinieri e le immagini estrapolate da sistema di video sorveglianza del locale hanno permesso di identificare i componenti del gruppo, costituito da quattro minori, rispettivamente di 12, 13, 14 e 15 anni. Due di loro, il 15enne e il 13enne, nonostante la loro giovane età, erano già emersi in un’indagine dei Carabinieri del gennaio scorso, condotta all’indirizzo di una banda di ragazzini responsabili di molestie e angherie ai danni di coetanei e adulti.