Un infortunio si è verificato stamane poco dopo le 10.30 in via Fazzano, nelle vicinanze dello stadio comunale di Correggio in cui è allestito il tendone del Circo Zoè. Una trapezista itinerante 35enne è rimasta seriamente ferita dopo una caduta dall’alto mentre si esercitava. Secondo la prima ricostruzione dei Carabinieri della stazione di San Martino in Rio, la donna si stava allenando sulla struttura del trapezio, alta circa 7 metri, quando è caduta a terra.

Soccorsa dai sanitari inviati dal 118 e stata elitrasportata al Maggiore di Parma condizioni di massima gravità, seppur cosciente; non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sull’esatta dinamica di quanto accaduto sono in corso gli accertamenti da parte della medicina del lavoro.