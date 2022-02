I cittadini di Mirandola, Cavezzo e Concordia sulla Secchia continueranno a usufruire di un Fiat Doblò destinato al trasporto delle persone diversamente abili della comunità reso nuovamente disponibile grazie a “i Progetti del Cuore” per Anteas, una realtà vicina a chi ha bisogno da diversi anni sul territorio modenese. A utilizzarlo infatti sono tutte quelle persone che vivono in stato di necessità: giovani, bambini, anziani e persone diversamente abili del territorio.

Si è tenuta Martedì 1° febbraio la cerimonia per festeggiare l’arrivo del mezzo a Mirandola in via Bernardi 19, presso la sede di Anteas una realtà nata nel 1996 che offre aiuto ai cittadini di Modena e Mirandola, grazie alla disponibilità di 64 volontari che operano costantemente per favorire ragazzi e anziani con difficoltà motorie. Alla cerimonia erano presenti il Presidente di Anteas Modena, Polichetti Giuseppe, i volontari dell’Associazione e le attività del territorio che hanno reso possibile la concretizzazione del progetto.