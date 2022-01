È in corso di elaborazione da parte dell’ufficio tecnico comunale il progetto esecutivo per la realizzazione del tratto di collegamento tra via S. Onofrio e piazza Brodolini a Formigine. L’opera è stata inserita nella programmazione annuale della Formigine Patrimonio srl, che si occuperà di effettuare l’investimento per circa 250mila euro.

L’opera comprenderà un breve tratto di strada, la cui lunghezza si aggira attorno ai 150 metri, affiancato da una pista ciclabile, completamente illuminata, che intersecherà la via S. Onofrio attraverso la rotatoria.

I lavori inizieranno in estate e dovrebbero concludersi entro l’anno, anche in considerazione del fatto che le aree sono già nella proprietà del Comune di Formigine.

“È una piccola opera per dimensioni ma molto importante per ridisegnare la mobilità del quartiere delle regioni – afferma il Sindaco Maria Costi – Il bypass Brodolini, così come viene denominato, consentirà infatti a molti residenti di accedere alla via Giardini eliminando il passaggio in altre strade residenziali, a beneficio della sicurezza, della fluidificazione del traffico e dell’ambiente. È inoltre l’occasione per aggiungere un altro tratto della ciclabile del Mito, che collega Modena a Maranello, e che vede coinvolto il Comune di Formigine in diversi cantieri, alcuni già in fase di realizzazione, altri in fase di progettazione o acquisizione di terreni”.