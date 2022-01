Con la rivisitazione in chiave contemporanea di una delle tragedie greche più misteriose e ricche di suggestioni, “Baccanti” di Euripide, messa in scena dal Teatro Stabile di Catania per la regia di Laura Sicignano, prosegue martedì prossimo 25 gennaio la Stagione teatrale 2021-2022 dell’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola (MO), curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Inizio alle 21; biglietto intero 15 euro, ridotto 13 euro.

La traduzione e l’adattamento del testo sono della stessa Sicignano assieme ad Alessandra Vannucci. Interpreti dello spettacolo Aldo Ottobrino, Manuela Ventura, Egle Doria, Lydia Giordano, Silvia Napoletano, Alessandra Fazzino, Antonio Alveario, Franco Mirabella e Silvio Laviano. Musiche originali eseguite dal vivo da Edmondo Romano.

Informazioni e prenotazioni: Auditorium Rita Levi Montalcini via 29 Maggio, 4 – 41037 Mirandola – Tel. 0535.22455 – mirandola@ater.emr.it