Da lunedì 17 gennaio a Molinella la stazione ecologica gestita da Hera, situata in via Casati, aprirà tutti i giorni, dal lunedì al sabato.

Sulla base delle analisi effettuate dal gestore relativamente agli accessi, l’Amministrazione Comunale ha approvato la riorganizzazione dell’orario che consentirà di passare dal servizio su quattro giorni alla settimana al servizio su sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, con il seguente calendario: lunedì 9.00-12.30, martedì 14.30-18.00, mercoledì 9.00-12.30, giovedì 14.30-18.00, venerdì 9.00-12.30, sabato 8.00-12.30.

In questo modo, si ampliano le fasce orarie nelle quali si registra la maggiore affluenza del pubblico e si garantisce una possibilità di accesso infrasettimanale molto più ampia, facilitando e migliorando l’accesso al servizio.

Si ricorda, inoltre, che il giovedì dalle 15 alle 18, sempre presso la stazione ecologica, è possibile usufruire dell’Ecosportello Hera, per il ritiro della tessera ambiente (una per utenza) necessaria all’apertura della calotta elettronica posta nei cassonetti della raccolta indifferenziata. Sempre all’Ecosportello, è possibile richiedere la tessera per il conferimento di pannolini e pannoloni negli appositi contenitori dislocati sul territorio.

Per informazioni sui servizi e su come fare la raccolta differenziata, sono a disposizione:

– l’app di Hera “Il Rifiutologo”, scaricabile gratuitamente e che si interfaccia anche con Alexa;

– il Servizio clienti Hera al numero verde 800.999.500 con chiamata gratuita da rete fissa e mobile, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, sabato dalle 8 alle 18.

– il Servizio Politiche Ambientali del Comune di Molinella ai numeri: 051-6906877 – 051-6906862.