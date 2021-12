Proseguono le proiezioni al Cinema Astoria, seppure in osservanza delle norme anti contagio. Da sabato 18 a lunedì 20 dicembre è la volta di “Diabolik”, un film dei Manetti Bros con Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea. Il costo del biglietto intero è di 7 euro, ridotto 5 euro. Nella giornata di lunedì, 5 euro per tutti. Orari: sabato h. 21.00; domenica h. 18.00 – h. 20.30; lunedì ore 21.00.

Clearville, fine anni ’60. Dopo aver messo a segno un altro colpo, Diabolik riesce a sfuggire alla polizia dopo un inseguimento. L’ispettore Ginko sta facendo di tutto per prenderlo ma fino a questo momento i suoi tentativi sono andati a vuoto. Intanto in città è arrivata Eva Kant, ricca ereditiera cha ha con sé un diamante rosa, gioiello dal valore inestimabile. Giorgio Caron, vice-ministro della Giustizia, perdutamente innamorato di lei, non è ricambiato. Una sera, Diabolik si introduce nella stanza dell’hotel di Eva per rubarle il prezioso diamante…

Nelle sole giornate di sabato 18 (ore 18.30) e domenica 19 dicembre (ore 16.00), invece, proiezione del film per bambini “Encanto”. Tutto è straordinario nella famiglia Madrigal. Straordinaria è la casa e straordinari sono tutti i suoi abitanti, dotati di talenti fuori dal comune. Beh, quasi ogni cosa. Mirabel Madrigal, infatti, è l’unica a non avere ricevuto alcun dono. Paziente e generosa, fa il possibile per aiutare fratelli e genitori ma spesso finisce per essere d’intralcio agli altri. Soltanto quando la fiamma della magia minaccia di spegnersi, Mirabel decide che tocca a lei andare alla ricerca di una soluzione, e all’origine del mistero che l’avvolge. Il costo del biglietto resta invariato: intero è di 7 euro, ridotto 5 euro.

L’accesso in sala è regolato dalle norme per il contenimento del Covid-19: è obbligatoria la mascherina, la disinfezione delle mani e il distanziamento di almeno un metro. All’ingresso verrà misurata la temperatura e assegnato un posto fisso. Tutte le proiezioni sono organizzate da TIR Danza, con la collaborazione del Comune di Fiorano Modenese. Per maggiori informazioni: www.cinemateatroastoriafiorano.it.