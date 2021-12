Si svolgerà Venerdì 10 dicembre alle ore 21 al Teatro Storchi di Modena la serata finale di UNIMORE SOLIDALE – TalentMED 2021, lo spettacolo che vede protagonisti gli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia e del Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Lo spettacolo, presentato da Riccardo Benini (manager di artisti ed organizzatore di eventi), vedrà come ospiti il cantautore Alberto Bertoli, il Coro e l’Orchestra dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia diretti da Antonella Coppi, il cantautore Alberto Conti, il Duo Psicantria (Gaspare Palmieri e Cristian Grassilli) e Greta Morselli, vincitrice della prima edizione del TalentMED 2019 Saranno inoltre presenti il Rettore del’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, prof. Carlo Adolfo Porro, Erio Bagni, Presidente di Aseop ODV, oltre a rappresentanti delle istituzioni locali.

L’iniziativa è nata perché si vuole costituire un momento di incontro tra gli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia e del Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, la comunità universitaria, la Città e il territorio.

Ogni studente ammesso alla Finale gareggerà nelle categorie di Musica, Danza e Teatro per condividere in un momento performativo pubblico le inclinazioni e passioni artistiche, che cura nei momenti liberi dallo studio.

Sarà decretato da una Giuria tecnica un vincitore per ognuna delle 3 categorie e un Supervincitore finale. I vincitori riceveranno in premio un buono spesa utilizzabile per acquisti etici.

Per la gestione degli aspetti organizzativi del talent show è stato costituito un gruppo di lavoro composto dalla Prof.ssa Maria Teresa Mascia, dalla Prof.ssa Fausta Lui, dalla Prof.ssa Gilda Sandri, dalla prof.ssa Elisabetta Genovese, dalla Dr.ssa Alina Maselli, dal Dr. Giuseppe Gatti, dal Dr. Giacomo Guaraldi e da rappresentanti di Aseop ODV (Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica).

Oltre alla valenza artistica, l’evento ha una forte connotazione solidale e di inclusione.

Infatti l’evento è promosso in collaborazione con il Servizio Disabilità di Ateneo proprio nel periodo in cui ricorre la Giornata Internazionale delle persone con disabilità, e gli incassi della serata finale saranno devoluti a sostegno dei progetti associativi di Aseop ODV, che ha attivamente collaborato all’organizzazione.

I biglietti sono disponibili presso la Biglietteria del Teatro Storchi e online tramite il circuito Viva Ticket

Prezzi: Platea, palchi e balconata 15 euro – altri posti 10 euro

Per informazioni: Aseop ODV: 371 3024810 – 0594224412 – info@aseop.it – Staff TalentMED: 366 6525169