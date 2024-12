Salvini “Con Giorgia Meloni lavoro benissimo alla faccia dei gufi”

ROMA (ITALPRESS) – “Con Giorgia Meloni in questi due anni di governo abbiamo lavorato benissimo insieme, abbiamo maturato un rapporto di lavoro che è anche diventato anche un rapporto di amicizia al di fuori della politica, alla faccia dei gufi giornalisti che cercano problemi quando non ci sono”.

Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenendo all’ultima giornata di Atreju. “Per me è un onore lavorare con lei, quando si aggiunge l’amicizia non ce ne per nessuno, andiamo a avanti fino al 2027 prenotandoci, salute permettendo, anche per i cinque anni successivi”. (ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma