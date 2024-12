Atti di vandalismo in Piazza Spallanzani: ferma condanna del Comune di Scandiano

Il Comune di Scandiano condanna con la massima fermezza gli atti di vandalismo verificatisi nella notte in Piazza Spallanzani. Gli ignoti responsabili hanno deturpato l’area circostante il grande albero di Natale, simbolo delle festività e frutto della collaborazione tra commercianti e Amministrazione. I pacchi decorativi posizionati alla base dell’albero sono stati visibilmente danneggiati, così come altri addobbi della piazza e dell’area pedonale, che sono stati divelti e sparpagliati.

«Questo episodio non è solo un danno materiale, ma un attacco al senso di comunità che il nostro albero e le decorazioni natalizie rappresentano – ha dichiarato il Sindaco Matteo Nasciuti –. Questi gesti sono inaccettabili e offendono il lavoro di tante persone, oltre a ferire profondamente la nostra città. Ci attiveremo immediatamente per ripristinare quanto danneggiato e per collaborare con le forze dell’ordine al fine di individuare i responsabili. Abbiamo chiesto alla polizia locale le immagini delle telecamere che si trovano sulla piazza».

Oltre ai pacchi decorativi distrutti, alcuni tappeti rossi e altri elementi natalizi dell’area pedonale sono stati vandalizzati, deturpando l’atmosfera festiva che anima il centro storico.

Il Comune di Scandiano, insieme ai commercianti, si impegna a ripristinare quanto prima le decorazioni danneggiate e invita i cittadini a collaborare segnalando eventuali informazioni utili per individuare i colpevoli.