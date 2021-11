Nell’ambito della campagna permanente della Polizia di Stato “Questo non è amore”, nella mattinata di oggi, 25 novembre, in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza di genere”, sarà allestito in piazza Mazzini a Modena un punto d’ascolto ed informazione con personale specializzato della Questura di Modena, presente la Divisione Anticrimine, coadiuvata dall’Associazione Casa delle Donne onlus e dal Centro “Liberiamoci dalla Violenza” della locale AUSL.

L’obiettivo della campagna di sensibilizzazione è quello di agevolare l’emersione del fenomeno della violenza di genere, garantire supporto ad eventuali vittime e fornire una corretta informazione in materia.

Nell’occasione sarà distribuito l’opuscolo informativo, predisposto dalla Direzione Centrale Anticrimine, che analizza il fenomeno della violenza di genere ed esplica le strategie di prevenzione e di contrasto, messe in capo dalla Polizia di Stato.

La sfida più grande che ci attende è convincere ogni singola vittima, oggetto di violenza, ad uscire dal silenzio! La Polizia di Stato vuole poter dire ad ogni vittima “non sei sola”.

#aiutiamoledonneadifendersi