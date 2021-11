CAGLIARI (ITALPRESS) – Netto miglioramento del sistema economico sardo nel primo e secondo trimestre dell’anno. E’ quanto emerge dal report pubblicato da Bankitalia.

“La Giunta Regionale della Sardegna – afferma il Presidente della Regione Christian Solinas – ha adottato scelte forti e coraggiose per sostenere il tessuto economico sardo nella fase più critica, riuscendo ad arginare gli effetti non solo della pandemia sanitaria, ma anche di quella economica”. Il report di Bankitalia attesta un miglioramento dell’economia a testimonianza, dice Solinas, della validità degli interventi strutturali messi in campo dalla Giunta per contrastare la crisi di famiglie e imprese. “La Sardegna – ricorda il Presidente – si è distinta come la Regione italiana che ha investito maggiori risorse proprie per combattere la crisi, anche con strumenti innovativi di aiuto diretto, nonchè con azioni congiunte con il sistema creditizio, che hanno consentito alle imprese non solo di resistere alle difficoltà del momento, ma anche di programmare un rilancio nel breve termine”. “Abbiamo affrontato con successo – aggiunge – una stagione turistica che si annunciava gravata da molte incognite, raggiungendo numeri paragonabili all’era pre-covid; i dati riportati da Bankitalia peraltro, prosegue il Presidente Sardo, non tengono ancora conto dei numeri relativi alla parte più significativa della stagione estiva, dai quali ci aspettiamo nuove positive indicazioni. Abbiamo sostenuto il tessuto delle grandi imprese ma senza trascurare quello, fondamentale, costituito dalle piccole e medie, che rappresentano la base più forte e sana del nostro sistema produttivo. Abbiamo attuato, prosegue il Presidente, una serie di interventi per garantire un sistema di ammortizzatori sociali che ha salvaguardato molti posti di lavoro. Con la legge recentemente approvata dal Consiglio Regionale, proposta dalla Giunta, abbiamo raggiunto tutte quelle categorie che, per vari motivi, erano rimaste fino ad ora escluse dal sostegno pubblico.

Tutti i settori produttivi registrano segni di ripresa, in alcuni casi particolarmente significativa. Il recupero è evidente nei servizi, che hanno beneficiato della ripresa della domanda nel turismo, ma si è rafforzata anche la domanda per le aziende nei settori alimentare, chimico, nell’edilizia. Sono aumentati, sottolinea il Presidente, gli investimenti dei privati e si è registrata una forte espansione del settore delle opere pubbliche, finalmente sbloccato e in forte ripresa”.

“Migliora anche il mercato del lavoro – dice Solinas – che registra un aumento degli occupati, così come i consumi delle famiglie e quindi il commercio e i trasporti. Nei porti e negli aeroporti sardi, il traffico è aumentato di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

E’ il momento, aggiunge il Presidente Solinas, di imboccare tutti insieme la strada della ripresa, di ritrovare unità di intenti tra tutte le forze politiche e sociali, per proseguire il percorso virtuoso e assicurare benessere economico e progresso alla Sardegna, con il rilancio di tutti i settori produttivi. Bankitalia prevede per i prossimi mesi un quadro ancora più favorevole, potendo la Sardegna contare, sottolinea il Presidente, sul sostegno straordinario delle risorse comunitarie che saranno indirizzate al rafforzamento e all’ammodernamento delle infrastrutture, dei trasporti, delle attività produttive.

Senza trascurare, conclude il Presidente Solinas, tutti gli sforzi ancora in atto, e che devono essere moltiplicati, nella campagna vaccinale, la cui efficacia è testimoniata da una situazione epidemiologica nettamente migliore rispetto al quadro generale”.

