MILANO (ITALPRESS) – Elisa torna sulla scena discografica con “Seta”, il primo singolo estratto dal suo nuovo album in uscita nel 2022 per Island Records. Il brano sarà disponibile per la rotazione radiofonica da venerdì 26 novembre.

A distanza di 3 anni da “Diari Aperti”, certificato doppio Platino, Elisa torna con un lavoro imponente che racchiude le sue diverse anime; un doppio album di canzoni inedite, uno in italiano ed uno in inglese (di questa parte, Elisa si è occupata anche dell’intera produzione).

Apripista del progetto è “Seta”, che viaggia su un tappeto sonoro di elettronica e synth, in cui la musica diventa un incontro tra melodia e parola nell’intensa produzione firmata da DRD.

