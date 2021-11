“A nome di tutta la Comunità Islamica di Sassuolo, porgiamo le nostre sentite condoglianze alle famiglie delle vittime della strage avvenuta in Via Manin e all’intera città di Sassuolo. Si tratta di un lutto che tocca noi come uomini e donne, ma soprattutto come cittadini e membri della nostra comunità. Condanniamo ogni tipologia di violenza, in particolar modo nei confronti di donne e bambini indifesi e innocenti.

Il nostro pensiero va a Elisa Mulas, ai piccoli Ismaele e Sami, a Simonetta e alla giovane figlia di 11 anni con la speranza di non sentire più tragedie simili.

Siamo vicini alla famiglia e ci stringiamo al loro dolore.“