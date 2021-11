A SPASSO CON LE DITA è un progetto nazionale a sostegno della letteratura per l’infanzia e dell’integrazione fra vedenti e non vedenti.

Sarà ospite dal 15 al 21 novembre 2021 negli spazi della Biblioteca “Giulio Turchetti” dell’Istituto Regionale “G. Garibaldi” per i ciechi di Reggio Emilia, con una mostra di illustrazioni tattili d’artista, di libri tattili e un programma giornaliero di laboratori didattici e workshop aperti alle scuole e al pubblico.

L’inaugurazione avverrà lunedì 15 novembre, dalle ore 16.30, con il saluto delle autorità, la presentazione alla città della manifestazione e del progetto “Una Biblioteca per tutti, leggere è un viaggio accessibile”, e la proiezione del documentario “A spasso con le dita” realizzato da SkyArte.

A SPASSO CON LE DITA, progetto nato nel 2014 dalla collaborazione fra la Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi ed Enel Cuore Onlus, arriva a Reggio Emilia grazie al progetto, “Una biblioteca per tutti, leggere è un viaggio accessibile”, realizzato con il contributo del “Centro per il libro e la lettura” e la Fondazione cassa di risparmio di Reggio Emilia “Pietro Manodori”.

A SPASSO CON LE DITA ha permesso, tra il 2010 e il 2014, la produzione e la distribuzione gratuita di seimila libri tattili a biblioteche pubbliche, ospedali pediatrici e istituzioni culturali. Un’operazione editoriale complessa, unica al mondo, che ha prospettato un nuovo modo di pensare le pubblicazioni per la prima l’infanzia.

È sull’onda del successo e dell’interesse suscitato nei comuni lettori e all’interno di realtà associative e culturali da queste pubblicazioni accessibili, che nel 2013 la collaborazione tra la Federazione e Enel Cuore si consolida, attraverso la realizzazione dell’evento promozionale itinerante Le Parole della Solidarietà, che ha già visitato in questi anni 29 sedi espositive nelle principali città italiane e, di recente, ha varcato le frontiere nazionali, esponendo le sue opere tattili a Bruxelles per le celebrazioni della Settimana Italiana della Cultura in Belgio.

Per l’evento promozionale itinerante Le Parole della Solidarietà numerosi artisti e illustratori per l’infanzia hanno creato una serie di opere tattili ispirate al tema della solidarietà. Le tavole sono esposte in uno spazio accessibile e a misura di bambino, e sono lo spunto per una serie di attività didattiche e workshop giornalieri aperti al pubblico, su prenotazione. A Reggio Emilia, dal 15 al 21 novembre 2021, i visitatori potranno così apprezzare i lavori di:

Gek Tessaro, Francesca Pirrone, Michele Fabbricatore, Giacomo Tringali, Arianna Papini, Michela Grasselli, Giuseppe Vitale, Chiara Carrer, Lorenzo Terranera,

Sonia Marialuce Possentini, Elisa Lodolo, Fanny Pageaud, Gabriela Rodriguez Cometta, Mauro L. Evangelista, Michela Tonelli e Antonella Veracchi, Daniela Piga, Roberta Bridda, Daniela Galluzzo, Isabella C. Felline,Valentina Lungo, Giuseppe Caputo, Erika Forest, Gioia Marchegiani, Silvia Bonanni, Eugenia Garavaglia e Simona Mulazzani.

La mostra di libri tattili illustrati

Parallelamente alla mostra delle opere tattili verrà esposta una selezione di oltre 50 pubblicazioni tattili per la prima infanzia provenienti da tutto il mondo, e una serie di prototipi originali in copia unica che fanno parte della collezione di libri tattili della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi: libri destinati all’integrazione tra vedenti e non vedenti.

Per informazioni: https://www.istitutociechigaribaldi.it