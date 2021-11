“Evoca Group ha preso parte in data odierna all’incontro organizzato dalla Regione Emilia-Romagna – alla presenza delle Organizzazioni Sindacali e delle RSU – a seguito dell’annunciata intenzione dell’azienda di chiudere lo stabilimento di Saga Coffee a Gaggio Montano” – fa sapere una nota del gruppo.

“Durante l’incontro, la società ha avuto modo di illustrare nuovamente le ragioni che hanno costretto Evoca Group a prendere questa decisione necessaria per razionalizzare il proprio assetto industriale e per raggiungere gli indispensabili livelli di competitività richiesti dal segmento delle piccole macchine da caffè per l’ufficio (Office Coffee Service).

Evoca Group ha ribadito la propria piena disponibilità a proseguire il dialogo con spirito costruttivo con le Istituzioni e i rappresentanti dei propri dipendenti, al fine di definire un percorso congiunto e identificare tutte le opzioni percorribili per minimizzare l’impatto sociale sulle persone e le comunità locali.

In questo contesto – conclude la nota – Evoca Group ha accolto l’invito della Regione a utilizzare le prossime due settimane per approfondire possibili ipotesi di reindustrializzazione del sito”.