I cimiteri di Fiorano Modenese, ovvero quello del capoluogo e quello di Spezzano, fino al 2 novembre compreso sono aperti dalle ore 8 alle ore 19; dal 3 novembre entra in vigore l’orario invernale che proseguirà fino al 31 marzo 2022, con apertura dalle ore 8 alle ore 17.

Domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre il custode sarà presente nel cimitero di Fiorano dalle 8.30 alle 12 e in quello di Spezzano dalle 14.30 alle 18. Il potenziamento della presenza del custode proseguirà con diverse fasce orarie fino a domenica 7 novembre.

Nelle giornate di festa presso i cimiteri di Fiorano e Spezzano saranno presenti i volontari della Sicurezza per garantire il corretto svolgimento delle visite ed evitare assembramenti. Gli operatori della Polizia locale effettueranno un servizio dedicato di controlli presso i cimiteri nelle giornate di sabato 30 ottobre e martedì 2 novembre.

Le celebrazioni religiose in commemorazione dei defunti saranno: nel cimitero di Fiorano, il 1° novembre alle 14.30 il Rosario, alle 15 la Santa Messa e la benedizione delle tombe; il 2 novembre la Messa sarà al mattino alle ore 10 e al pomeriggio alle 15, sempre preceduta dalla recita del Rosario; mentre al cimitero di Spezzano la Santa Messa sarà alle 15.30, con la benedizione delle tombe lunedì 1° novembre e martedì 2 novembre, con il Rosario alle ore 15. Al cimitero di Fiorano poi dall’1 al 8 novembre, novena con recita del Rosario alle ore 14.30 e Santa Messa alle 15.

Il Comune ha adottato tutte le misure di sicurezza necessarie per garantire le visite ai cari defunti in sicurezza. Sono stati predisposti percorsi per ingressi ed uscite, opportunamente segnalati; presso ogni ingresso e vicino ad ogni rastrelliera per gli oggetti d’uso è disponibile il gel igienizzante.

La mascherina all’aperto, come prescritto dai protocolli anti-covid è obbligatoria quando non si possa mantenere il distanziamento interpersonale.

Oltre alle norme igieniche anti-contagio, si ricorda che nei cimiteri si entra esclusivamente a piedi; sono vietate biciclette, motocicli, veicoli di ogni tipo non autorizzati. E’ vietato l’ingresso alle persone con cani o altri animali, anche se dotati di guinzaglio; alle persone vestite in non consono al luogo; ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione e le caratteristiche del luogo.