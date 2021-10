Dall’1 novembre la gestione dei servizi relativi alla sosta e il rilascio di contrassegni e permessi nel territorio del Comune di Bologna saranno svolti da BomoB, risultata aggiudicataria della procedura di gara; di conseguenza dalla stessa data non sono più attivi gli sportelli Tper.

A BomoB sono stati affidati i seguenti servizi e attività fino al 31 agosto 2024.

1. La gestione della sosta regolamentata su strada

BomoB acquisterà, installerà e manuterrà la segnaletica stradale verticale e orizzontale di regolazione della sosta, i dispositivi tecnologici e le apparecchiature di pagamento a servizio della sosta regolamentata stessa (parcometri).

Sarà ancora possibile il pagamento della sosta mediante il proprio smartphone. Gli utenti potranno utilizzare, oltre alle applicazioni presenti in precedenza, anche Sosta+, app di proprietà del nuovo gestore.

All’avvio del servizio, BomoB gestirà circa 900 parcometri, che nel corso dell’affidamento verranno parzialmente sostituiti con nuovi dispositivi.

L’area coperta da BomoB è tutta quella regolata dal Piano sosta, esclusa la sola area “Fiera” che rimarrà in gestione a Bologna fiera parking. Essa ricomprende complessivamente circa 52 mila stalli (circa 35 mila stalli a pagamento su strada – cd. strisce blu; circa 11 mila stalli moto; circa 3 mila stalli per la sosta “residenti”; circa 1.500 stalli per la sosta delle vetture con contrassegni e permessi “disabili”; circa mille stalli carico/scarico merci e circa 500 ulteriori stalli ulteriori (disco orario, car-sharing).

2. L’accertamento delle violazioni del Codice della Strada relativamente alla sosta, svolto dagli ausiliari del traffico ai sensi dell’art. 12-bis del Codice della strada sotto il coordinamento della Polizia Locale. BomoB garantisce di conseguenza, all’interno del perimetro di affidamento, la piena e corretta usabilità degli spazi di sosta e un regolare avvicendamento mediante la prevenzione e l’accertamento.

3. La gestione della sosta a pagamento in struttura, con monitoraggio e manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle infrastrutture adibite all’uso di parcheggio.

Si tratta di complessivi circa 3 mila stalli nelle strutture di: Antistadio (via Andrea Costa); Bitone (ex Euraquarium, via Emilia levante 144); Buton (Borgo Masini, via Muggia); Foscolo (via Foscolo); Marco Polo (via Fantin); Ex Minganti (viale della Liberazione 15); Largo Nigrisoli (largo Nigrisoli); Ex Panigal (via Emilia Ponente); Piazza della Pace (piazza della Pace); Santa Viola/Ferriera (via Emilia ponente, 72); Staveco (viale Enrico Panzacchi, 10); Ex Stiassi (via Miliani, 7); Tanari (via Tanari).

L’accessibilità alle strutture sarà migliorata grazie all’installazione di dieci nuovi pannelli a messaggio variabile.

4. La gestione completa del rilascio di contrassegni e permessi regolati dal Comune di Bologna in materia di mobilità sostenibile, fra questi quelli per l’accesso alla ZTLa, inclusi i contrassegni “H – handicap”.

Il nuovo gestore migliorerà il sistema di rilascio dei contrassegni e dei permessi implementando i sistemi di rilevazione delle attese agli sportelli e al call-center e creando nuove procedure di rilascio via web.

5. Infine, alcuni servizi e attività inerenti la mobilità sostenibile, in particolare ciclistica, anche di promozione.

BomoB si occuperà della manutenzione delle rastrelliere di proprietà pubblica esistenti e installerà 750 posti-bicicletta ulteriori per ogni anno di affidamento, sul nuovo modello individuato dal Comune di Bologna. Garantirà inoltre la gestione della segnaletica e dell’arredo di indirizzamento per la mobilità ciclistica esistenti.

Inoltre, provvederà alla realizzazione e gestione di una rete di dispositivi pubblici di gonfiaggio e prima riparazione di biciclette a disposizione dell’utenza, in misura di almeno 8 dispositivi; alla gestione e manutenzione di una rete di ciclo-stazioni dedicate al deposito e alla sosta in sicurezza delle biciclette e, nell’ambito delle iniziative volte al contrasto del fenomeno dei furti, all’erogazione del servizio al pubblico di marchiatura delle biciclette.

BomoB ha acquisito da Tper il ramo d’azienda, all’interno del quale è prevista la continuità lavorativa per tutti gli addetti attraverso la clausola sociale e l’applicazione del CCNL attualmente vigente, nonché di tutte le condizioni derivanti dalla piena applicazione dei contratti integrativi aziendali, per l’intera durata dell’affidamento.

Cosa cambia per gli utenti dal 2 novembre

Dal 2 novembre tutte le operazioni saranno gestite in piena continuità con il precedente affidamento, in particolare per esempio saranno garantite le modalità di pagamento alternative all’utilizzo del parcometro attualmente presenti.

Per gli utenti cambiano sostanzialmente le sedi fisiche ed alcuni contatti. Ecco tutti i dettagli:

Gli uffici del nuovo concessionario per la relazione col pubblico saranno in: Piazza Manfredi Azzarita 4 – ingresso via Calori 4E e in via Piero Gobetti 52/2.

L’ufficio di Pazza Azzarita sarà aperto dal 2 novembre per il rilascio dei soli contrassegni “temporanei operativi” e “temporanei residenti”.

Da giovedì 11 novembre apriranno al pubblico entrambi gli uffici con questi orari:

dal lunedì al venerdì (festivi infrasettimanali esclusi): 8.30-13.30 e 14.30-18.30

sabato 8.30-13.30 (festivi esclusi)

Non cambia invece nulla per tutti i servizi on line già presenti sul sito del Comune per chiedere contrassegni/vetrofanie per residenti e vetrofanie per veicoli ibridi, così come funzionano regolarmente le modalità di pagamento per contrassegni di sosta per residenti ed operativi sul sito Tper.

Dal 2 novembre saranno inoltre attivi:

il call center raggiungibile 24 ore su 24 al numero verde 800 10 80 88

l’indirizzo email contrassegni.bomob-ita@engie.com

il nuovo sito web dedicato ai servizi per la mobilità http://bologna.iovivo.eu/ attraverso il quale sarà possibile avere maggiori informazioni circa i servizi svolti da BOMOB e le modalità di acquisto di biglietti sosta, contrassegni, permessi e quant’altro inerente al servizio.

Rilascio nuovi contrassegni e permessi tra il 30 ottobre e il 10 novembre

La richiesta di nuovi contrassegni e permessi nel periodo di chiusura al pubblico degli uffici potrà essere effettuata con le seguenti modalità:

telefonicamente al numero verde 800 10 80 88 (attivo 24 ore su 24)

tramite e-mail all’indirizzo contrassegni.bomob-ita@engie.com (con tempi di gestione della pratica e rilascio dei contrassegni quantificabili indicativamente in 10-15 giorni a seconda della tipologia di contrassegno)

Rinnovo contrassegni cd. operativi (A, DS, DSI, F) in scadenza tra il 30 ottobre e il 10 novembre

Durante il periodo di chiusura degli uffici i contrassegni in scadenza tra il 30 ottobre ed il 10 novembre possono essere rinnovati a scelta con le seguenti modalità:

in via continuativa sulla piattaforma online (https://solweb.tper.it/)

presso gli sportelli al pubblico a partire dall’11 novembre. Chi optasse per questa modalità potrà effettuarne il pagamento, senza incorrere in sanzioni, dall’11 al 20 novembre nel rispetto dei 10 giorni dalla naturale scadenza del titolo. Il contrassegno rinnovato in questo modo manterrà inalterata la data di scadenza prefissata.

Rilascio permessi “temporanei operativi” e “temporanei residenti” tra il 30 ottobre e il 10 novembre

A partire dal 2 novembre il rilascio dei soli contrassegni “temporanei operativi” e “temporanei residenti” può avvenire presso gli sportelli situati in Piazza Azzarita 4, aperti in continuità con la precedente gestione in via esclusiva per la gestione di queste sole pratiche.