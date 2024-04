Tutto pronto: si alza il sipario sull’evento finale della quinta edizione del Caesar Design Film Award

Il tema di quest’anno, “Design for looking Beyond”, invita a guardare oltre, aprendosi a orizzonti inesplorati. Il progetto, nato in casa Caesar ormai cinque anni fa, ambisce a creare un ponte tra il mondo del design e quello dell’arte cinematografica

Fiorano Modenese – Cinema e design si fondono ancora una volta, con Ceramiche Caesar che investe forze e visione nel Caesar Design Film Award, il concorso indetto nell’ambito dell’Ennesimo Film Festival. I cortometraggi finalisti saranno proiettati e premiati la sera di giovedì 2 maggio nella storica cornice del Teatro Astoria di Fiorano, in scena il lavoro di registi e videomaker, uniti dalla medesima passione per il cortometraggio e per il design.

Il progetto, mira a creare un ponte tra il mondo del design e quello dell’arte cinematografica, inteso come veicolo comunicativo ed educativo capace di coinvolgere e far riflettere sul mondo della progettazione nelle sue diverse forme espressive. Guidati dal titolo di quest’anno Design for looking beyond, i registi sono stati chiamati a tradurre in immagini l’atteggiamento imprescindibile di un progettista: guardare oltre per cercare nuovi orizzonti, innovare, esplorare forme nuove e impensabili, consci che ogni futuro inizia da una visione.

Oltre alla sinergia con l’Ennesimo Film Festival, il Caesar Design Film Award prosegue anche la collaborazione con le Università, coinvolgendo gli studenti di Architettura, Design, Grafica e Arte, chiamati ad assegnare la menzione speciale Wannabe Designer.

L’ospite della serata

Il 2 maggio, il pomeriggio di appuntamenti dedicati ai Wannabe Designer inizierà alle ore 15.00 con una prima visita in Caesar, dove a seguire, alle ore 17.30, ci sarà un talk da parte di Simona Finessi, direttrice di Platform Architecture e giurata del CDFA. Si entrerà nel clou della serata con il talk introduttivo ai cortometraggi della selezione Caesar Design Film Award curato da Riccardo Falcinelli, docente, scrittore e figura di spicco del mondo del design nazionale. Un momento di grande levatura che saprà stimolare addetti ai lavori, architetti e giovani coinvolti nel progetto: Ceramiche Caesar è soprattutto dialogo e innovazione, così come la storia dell’azienda ha fatto della ricerca e dello sviluppo uno dei punti di forza.

La Composizione della giuria

La giuria incaricata di valutare i cortometraggi è composta da esperti del settore, ognuno con un background ricco di esperienze e competenze:

Giampiero Rigosi, romanziere e sceneggiatore, vanta diverse collaborazioni con esponenti del mondo del cinema e della televisione, tra cui Manetti Bros e Carlo Lucarelli.

Guglielmo Renzi, architetto e designer multidisciplinare, ha un’impronta tangibile nel mondo dell’interior design e delle mostre d’arte.

Elena Vai, ricercatrice presso il Dipartimento di Architettura dell’UNIBO e coordinatrice delle attività del Centro di Ricerca sulle Industrie Culturali e Creative.

Simona Finessi, direttrice della rivista Platform Architecture, giornalista e consulente culturale.

Adolfo Tancredi, Amministratore Delegato di Caesar S.p.A.

La sera del prossimo 2 maggio al Teatro Astoria, oltre al premio ufficiale conferito dalla giuria, saranno assegnate due menzioni speciali: una proposta dalla giuria Wannabe Designer e l’altra dal pubblico in sala, che sarà chiamato ad esprimere una preferenza sui cortometraggi proiettati

L’Evento

Giovedì 2 maggio 2024, alle ore 20.30, al Teatro Astoria, situato in piazza Menotti a Fiorano Modenese.

Partecipazione Libera: È un evento aperto a tutti gli appassionati, gli artisti e gli amanti del cinema e del design. L’ingresso è libero e gratuito.