Avviso Pubblico per l’attivazione di percorsi di innovazione trasformativa territoriale per la transizione ecologica

L’Università di Modena e Reggio Emilia segnala l’apertura dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse per l’attivazione di percorsi di innovazione trasformativa territoriale per la transizione ecologica, da realizzare sui territori delle province di Modena e Reggio Emilia, nell’ambito dell’azione di Public Engagement del Technology Transfer and Innovation Program del progetto PNRR “Ecosystem for sustainable transition in Emilia-Romagna” (ECOSISTER).

In un contesto globale in cui le azioni ecosostenibili diventano sempre più necessarie e urgenti, progetti di innovazione territoriale come quelli proposti nell’ambito del progetto Ecosister rappresentano un’opportunità concreta per affrontare le sfide più pressanti che i territori si trovano a fronteggiare in tema di transizione ecologica, ponendosi come strumenti utili a migliorare la qualità della vita e a promuovere lo sviluppo sostenibile. L’approccio partecipativo e collaborativo adottato dal progetto favorisce inoltre l’instaurazione di un dialogo tra diversi attori della comunità, quali enti pubblici, organizzazioni, istituzioni accademiche e gruppi di cittadini, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza e di responsabilità verso il proprio territorio e promuovendo una cittadinanza consapevole e attiva.

L’avviso, che scade il 20 maggio alle ore 13.00, è rivolto a soggetti pubblici e privati, senza scopo di lucro, con interesse e ambito di azione nei territori delle due province e rappresenta la prima fase per la realizzazione di un percorso di innovazione trasformativa per la transizione ecologica del territorio, fondato sulla collaborazione e co-progettazione tra diversi soggetti operanti sul territorio.

Sono invitati a presentare le proprie proposte sotto forma di “sfide” le istituzioni, le scuole, le fondazioni, le associazioni di attivisti e attiviste, i gruppi organizzati di cittadini e cittadine (ad es. circoli, polisportive, parrocchie, gruppi di quartiere etc…) e enti del terzo settore. Le sfide proposte dovranno rappresentare bisogni ed esigenze riscontrabili sul territorio in tema di Transizione Ecologica, intesa come transizione dall’attuale modello di sviluppo ad un modello che assicuri salute, sostenibilità e prosperità per l’intero pianeta.

Unimore, attraverso la Fondazione Marco Biagi, proprio “Agente di Innovazione Territoriale Trasformativa”, fornirà supporto ai soggetti interessati alla partecipazione, lungo tutto il percorso a partire dalla fase di candidatura delle sfide.

Verranno selezionate due sfide, una per ogni provincia, su ognuna delle quali, attraverso il coinvolgimento degli attori del territorio e delle competenze di Ateneo, sempre con il supporto dell’Agente di Innovazione Territoriale Trasformativa, si svilupperanno portafogli di idee progettuali, ossia potenziali soluzioni, che potranno concorrere in un momento successivo.

All’esito della relativa procedura selettiva, le prime due soluzioni in graduatoria (una su Modena e una su Reggio Emilia) saranno implementate e accelerate sino ad un piano di fattibilità, anche grazie al contributo di Unimore e al supporto dell’Agente.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa e su come partecipare, si prega di visitare la pagina dedicata all’avviso pubblico, disponibile sul sito web dell’Università di Modena e Reggio Emilia: https://www.ricerca.unimore.it/site/home/public-engagement/public-engagement/ecosister-ttip_pe_avviso-pubblico.html

Per ulteriori specifiche informazioni potrà essere contattato l’Ufficio Public Engagement e rapporti con la società dell’Università di Modena e Reggio Emilia (tel. 059/2056674).