Il Lions Club Reggio Emilia Host “Città del Tricolore” istituisce il Premio al merito sociale e scolastico studenti della Scuola secondaria di primo grado del Comune di Reggio Emilia.

Il premio, alla sua 1a edizione, sarà assegnato agli studenti della Scuola secondaria di primo grado del Comune di Reggio Emilia che dimostrano un impegno significativo, concreto e tangibile nel promuovere azioni che riflettano i principi della cittadinanza responsabile e attiva all’interno della scuola e nella comunità più ampia.

Obiettivo principale del premio è incoraggiare, sostenere e premiare le iniziative degli studenti che promuovono la coesione sociale, costruiscono relazioni positive e contribuiscono a creare un ambiente scolastico e sociale più inclusivo e solidale, nel rispetto di regole, diritti e doveri.

Per essere considerate ammissibili, le azioni degli studenti devono soddisfare i criteri di rilevanza (l’azione è considerata rilevante per la scuola o la comunità quando affronta una necessità o un problema esistente in modo significativo); beneficio ed impatto (l’azione ha effetto positivo sull’ambiente circostante o sulla vita di altre persone, genera cambiamenti positivi); coinvolgimento (l’azione implica una partecipazione attiva dell’autore e vede il coinvolgimento di altre persone alla sua realizzazione); allineamento con i valori e principi della cittadinanza (l’azione riflette i valori fondamentali di cittadinanza responsabile, inclusione, rispetto delle regole e dei diritti, oltre a promuovere la partecipazione consapevole alla vita sociale civica); documentazione e dimostrazione dell’azione (l’azione può essere sostenuta, se disponibile, da documentazione, foto, video o altri mezzi).

Spetterà agli insegnanti degli istituti scolastici coinvolti presentare le nomine dei ragazzi potenziali candidati al Premio.

Il Comitato del Premio – formato dal presidente del Club Lions Host “Città del Tricolore” Silvano Davoli, dal consigliere del Club Lions Host e segretario della Commissione Silvano Menozzi, dal dirigente e da un referente dell’Ufficio Scolastico XI°, Ambito territoriale del Comune di Reggio Emilia – valuterà le candidature pervenute e le selezionerà sulla base di alcuni criteri, secondo alcune proporzioni percentuali predefinite: media finale dei voti ottenuti nell’anno scolastico 2023-24 (per il 15%), valutazione dell’apprendimento dell’Educazione civica (per il 20%), impatto e rilevanza dell’azione compiuta (per il 65%).

Ai tre alunni che si saranno particolarmente distinti per atti di generosità, altruismo e solidarietà, pertanto giudicati più meritevoli, verrà assegnato un premio di duecento euro ciascuno.

Il Premio ha ottenuto il patrocinio dell’Ufficio scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna.

Le Istituzioni scolastiche del Comune di Reggio Emilia che intendono partecipare al Premio dovranno trasmettere via mail (sildavoli@gmail.com) entro il 30 giugno 2024 le informazioni in merito ad eventuali alunni che meritano di essere segnalati al Comitato del Premio.