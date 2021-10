Domenica prossima, 17 ottobre, in occasione di Sassuolo Solidale presso il parco Vistarino, si terrà “Un parco di meraviglia. Mondi solidali che non ti aspetti”: evento promosso dal Comune di Sassuolo con il coordinamento del Centro Servizi Volontariato Terre Estensi.

Per un’intera giornata, a partire dalle ore 9,30, la cittadinanza potrà sperimentare attraverso laboratori per tutte le età, incontri ed esperienze in prima persona, i valori del dono, della disponibilità, della condivisione, conoscendo da vicino le associazioni del territorio. Mostre, attività interattive, mini performance teatrali, iniziative di sensibilizzazione alla salute e al benessere per un ricco programma che vede la partecipazione di circa una ventina di enti di terzo settore attivi negli ambiti più diversi e porta in evidenza il tessuto cittadino che opera nel volontariato, non come astrazione teorica ma come mani, piedi e cuori che oggi sono la grande ricchezza della città.

Tra i numerosi eventi, si ricorda alle ore 11 presso la Corte di Villa Giacobazzi la presentazione del libro “#IoSiamo. Storie di volontari che hanno cambiato l’Italia (prima, durante e dopo la pandemia)” di Tiziana Di Masi e Andrea Guolo, con l’intervento di Angela Ruini, assessore all’Associazionismo del Comune di Sassuolo, di Alberto Caldana, presidente Centro Servizi Volontariato Terre Estensi e Confindustria Ceramica.

“Contribuire all’organizzazione di eventi come questo, per far toccare con mano la ricchezza del volontariato alla cittadinanza, fa parte della mission del Csv che da sempre lavora al fianco delle associazioni per animare le piazze del territorio e incontrare la comunità – commenta Alberto Caldana, presidente Centro Servizi Volontariato – E’ proprio attraverso la promozione culturale e dell’impegno sociale che avviene in questo tipo di iniziative che si cerca di aumentare il numero di persone che dedicano parte del loro tempo ad attività di volontariato e a favore della comunità”.

“Il volontariato rappresenta la spina dorsale di ogni società – commenta l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Sassuolo Sharon Ruggeri – e la Pandemia in atto ha messo ancor di più in evidenza l’importanza di chi offre il proprio tempo e le proprie capacità agli altri. Poter realizzare un’intera giornata, all’interno di un evento tanto partecipato quanto lo è quello delle Fiere d’Ottobre, non è solamente un modo per rendere omaggio a tutti loro, ma anche un’ottima occasione per mettere in mostra associazioni e iniziative affinchè chiunque voglia entrare a far parte di questo meraviglioso mondo possa toccare con mano ciò che si può realizzare”.

Le attività sono ad accesso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti disponibili, ad eccezione di alcune per le quali è indicata la prenotazione (anche in questi casi rimane la possibilità di accesso in loco in caso di posti residui). Le attività si svolgeranno nel rispetto della normativa prevista per il contenimento della pandemia Covid -19. Il programma dettagliato è consultabile su www.comune.sassuolo.mo.it dove è anche possibile prenotare i laboratori; in caso di maltempo l’evento è annullato (info: urp@comune.sassuolo.mo.it – telefono 0536 880 801).