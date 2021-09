Continua incessantemente l’attività di controllo del territorio condotta dalla Questura di Reggio Emilia e in particolare dalla Squadra Volanti. Ieri all’ora di pranzo personale della Squadra Volanti è intervenuto presso il supermercato DPIU’ dal quale si era allontanato poco prima un giovane straniero che aveva prelevato della merce senza pagarla.

Il giovane veniva seguito costantemente dal responsabile del punto vendita il quale, in contatto telefonico con la locale Sala Operativa, comunicava ogni spostamento del soggetto segnalato. Quest’ultimo, giunto in via Galliano, abbandonava delle bottiglie di superalcolici e si allontanava in direzione di via della Costituzione dove veniva fermato.

La refurtiva, composta da 9 bottiglie di Scotch Whisky e da 2 bottiglie di Blended Scotch Whiskey per un totale di 110 Euro, risultata integra veniva riconsegnata al responsabile del punto vendita. Il ragazzo, privo di documenti, è stato accompagnato presso gli uffici della locale Questura dov’è stato sottoposto ad accertamenti fotodattiloscopici che confermavano le generalità riferite, ovvero B.H., classe ’97, nato in Mali. Da accertamenti in banca dati emergeva che lo stesso si era reso responsabile già di altri furti. Al termine degli accertamenti il ragazzo è stato arrestato per furto aggravato.