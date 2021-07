Il Comune di Toano rende noto che esiste una possibilità per i cittadini da un lato di contribuire semplicemente a mantenere il corretto assetto idrogeologico del territorio, dall’altro di avere legname gratuitamente, che potranno utilizzare per il riscaldamento nel periodo invernale.

Presso gli uffici comunali è disponibile un modulo da compilare per fare richiesta di recarsi a raccogliere la legna nell’alveo di fiumi e torrenti nel territorio toanese. Spesso in queste zone alberi e rami caduti sono depositati lungo il letto dei corsi d’acqua, facilmente raggiungibili nel periodo estivo per la scarsa portata idrica, ma che poi nel periodo autunnale e invernale potrebbero rappresentare un’ostruzione importante al corretto deflusso delle acque, causando problemi rilevanti in caso di forti piogge. Per Toano la partecipazione dei cittadini a questo servizio avrebbe un’importanza consistente, essendo il territorio comunale circondato da corsi d’acqua: il Secchia, il Secchiello e il Dolo.

La Regione e i Comuni dunque concedono gratuitamente a chi è interessato la possibilità di raccogliere questo legname, contribuendo al mantenimento della pulizia dell’alveo. ll privato cittadino che, riscontrata la presenza di legna nel tratto di un corso d’acqua, intenda rimuoverla per utilizzo personale (contribuendo alla sicurezza idraulica territoriale), deve comunicarlo al Servizio territoriale competente (e per conoscenza al Comune). Per Reggio Emilia è possibile fare riferimento al Servizio Sicurezza territoriale e protezione civile (Tel. 0522 407711, email stpc.reggioemilia@regione.emilia.-romagna.it, referente Errico Zobbi).

Come detto la modulistica è comunque disponibile anche in Comune, presso l’Ufficio Edilizia privata e Ambiente, che provvederà a fornire indicazioni e assistenza per la presentazione della pratica: tel. 0522 805110 interno 7, mail edilizia@comune.toano.re.it.