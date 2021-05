Poco prima delle 4.30 i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla, su input dell’operatore del 112 attivato da un istituto di vigilanza privato a cui è pervenuto l’allarme, sono intervenuti in via Imperiale Superiore della frazione Lentigione di Brescello, per curare un sopralluogo di furto all’interno della filiale della Emil Banca.

Sul posto i Carabinieri hanno potuto verificare, unitamente ad un responsabile della banca, che i malviventi, dopo aver forzato una porta di emergenza, erano entrati nei locali asportando, stando ad un primo controllo in corso di esatta verifica, il cassetto blindato detto Cash della postazione del cassiere contenente denaro contante in corso di quantificazione. Sui i fatti i carabinieri hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.