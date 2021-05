Sul Raccordo di Casalecchio, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Bologna Casalecchio e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, in direzione di Ancona/Pescara, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 5, alle 6:00 di giovedì 6 maggio.

Confermata l’ultima chiusura in programma del tratto Bologna-Casalecchio-allacciamento A14 Bologna-Taranto, verso Ancona/Pescara, dalle 22:00 di giovedì 6 alle 6:00 di venerdì 7 maggio, per lavori di pavimentazione.

Di conseguenza, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, l’uscita sarà obbligatoria alla stazione di Bologna Casalecchio. Sarà contestualmente chiusa l’entrata della stazione di Bologna Casalecchio, verso Ancona/Pescara.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

a chi è in transito sulla A1 ed è diretto verso Padova, uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A13 Bologna-Padova, alla stazione di Bologna Arcoveggio;

a chi è in transito sulla A1 ed è diretto verso Ancona/Pescara, uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A14 Bologna-Taranto, alla stazione di Bologna San Lazzaro.

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire programmati lavori di manutenzione delle opere in verde, in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 7 alle 6:00 di sabato 8 maggio, sarà chiuso lo svincolo 5 “Quartiere Lame”, in entrata verso Casalecchio/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 6 “Castelmaggiore” o lo svincolo 4 bis “Aeroporto Marconi”.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, in orario notturno, dalle 22:00 di questa sera mercoledì 5 alle 6:00 di giovedì 6 maggio, sarà chiuso l’allacciamento con la A4 Torino-Trieste, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Venezia.

In alternativa, dopo l’uscita alla stazione di Padova Zona Industriale, percorrere Corso Stati Uniti e Corso Argentina, con rientro sulla A4 alla stazione di Padova est.

Sempre sulla A13 Bologna-Padova, per consentire programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, nelle due notti consecutive di giovedì 6 e venerdì 7 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Terme Euganee e Boara, in entrambe le direzioni, verso Bologna e in direzione di Padova.

Di conseguenza, la stazione di Monselice sarà completamente chiusa, in entrata e in uscita.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Bologna:

per i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terme Euganee, percorrere la viabilità ordinaria: SP9, Via Mincana, Battaglia Terme, SS16, per rientrare sulla A13 alla stazione di Boara;

per i veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terme Euganee, percorrere la viabilità ordinaria: Due Carrare, SP9, SP17 Via Ponte di Riva, Via Padova, SP 92, Conselve Via Giuseppe Verdi-SR104, SS16, per rientrare sulla A13 alla stazione di Boara;

verso Padova:

per i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Boara, percorrere la viabilità ordinaria: SS16, Battaglia Terme, SP9-Via Mincana, per rientrare sulla A13 alla stazione di Terme Euganee;

per i veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Boara, percorrere la viabilità ordinaria: SS16, SR104, Via Giuseppe Verdi-SP92, SP14 Conselve Via Padova-Via Ponte di Riva, SP17, SP9, Due Carrare, per rientrare sulla A13 alla stazione di Terme Euganee.

Aggiornamento:

Sulla A13 Bologna-Padova, è stato aggiornato il programma dell’ultima notte di chiusura della stazione di Terme Euganee.

La stazione sarà chiusa, in uscita per chi proviene sia da Bologna sia da Padova, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 5, alle 6:00 di giovedì 6 maggio, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Padova sud o di Monselice.