Sulla Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario nottuno, dalle 22:00 di giovedì 1 alle 6:00 di venerdì 2 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Lugo Cotignola e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, in direzione di quest’ultima. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lugo Cotignola, percorrere Via Madonna di Genova, Via Antonio Gramsci, la SP108, la SP8 ed entrare sulla A14 Bologna-Taranto, alla stazione di Imola o di Faenza.

***

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, in orario notturno, dalle 22:00 di questa sera lunedì 29 alle 6:00 di martedì 30 marzo, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso lo svincolo 4 “Triumvirato”, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 4bis “Aeroporto”;

-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna città, lo svincolo che dalla Nuova Bazzanese immette all’ingresso della stazione di Bologna Casalecchio.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla Nuova Bazzanese, uscire allo svincolo “Palasport” e rientrare dallo stesso sulla carreggiata opposta dove è posto l’altro ramo di svincolo di accesso all’entrata della stazione di Bologna Casalecchio.