Anche quest’anno, come accade ormai dal 2000, 30 matricole universitarie di tutta Italia hanno iniziato i loro studi di Matematica come titolari di una borsa di studio dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica. Tra questi ci sono tre sono studenti del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche (FIM) di Unimore: Alice Bonaretti, Alessandro Gorgò e Gabriele Taurasi. Le borse sono state assegnate in base al punteggio conseguito in una impegnativa prova scritta che si è svolta in collegamento telematico, sfruttando l’efficientissimo sistema per la gestione degli esami a distanza del Politecnico di Torino.

L’INDAM investe in questa iniziativa una parte consistente delle proprie risorse, allo scopo di favorire l’iscrizione a Matematica di giovani promettenti che possano diventare in futuro scienziati e professionisti di valore. Grazie al programma di borse di studio dell’INDAM e ad altre iniziative volte ad incrementare le iscrizioni ai corsi di laurea scientifici, come il Piano Lauree Scientifiche del Ministero dell’Università, le iscrizioni a Matematica sono aumentate in tutta Italia: a Modena, ad esempio, sono più che raddoppiate negli ultimi dieci anni.

“Il fatto che tra gli studenti del primo anno ci siano tre vincitori delle Borse INDAM è un evento straordinario, che è molto raro anche per Atenei ben più grandi del nostro.– ha commentato la prof.ssa Michela Eleuteri del FIM – Per arrivare a questo risultato, Alice Bonaretti, Alessandro Gorgò e Gabriele Taurasi, tutti e tre, per tutta la durata delle scuole superiori hanno approfondito le loro conoscenze di matematica sia in modo autonomo, sia sotto la guida dei loro ottimi insegnanti, sia partecipando a diversi stage organizzati dal FIM. Questo li ha portati anche a primeggiare nelle gare di matematica, dove hanno ottenuto diverse medaglie nelle competizioni nazionali. Alle tre talentuose matricole di Matematica vanno le più vive congratulazioni di tutto il Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche”.

Dal 2000 ad oggi gli studenti di matematica di Unimore titolari di una borsa INDAM sono stati numerosi. Gli studenti attualmente iscritti che hanno vinto una borsa INDAM negli anni scorsi sono: Leonardo Nevali e Riccardo Berforini d’Aquino del secondo anno e Niccolò Foralli, Giovanni Giliberti, Luca Toffanetti e Andrea Raimondi del terzo anno della laurea triennale, oltre a Nicola Manelli ed Elisabetta Benedetti del primo anno della laurea magistrale e a Paolo Cavicchioli che sta frequentando il Dottorato in Matematica. I vincitori che abbiamo elencato provengono da ben sette scuole superiori diverse, a testimonianza dell’altissimo livello del sistema scolastico del nostro territorio.