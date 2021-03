L’Amministrazione comunale informa che, in seguito al referto di ditta specializzata che ha effettuato verifiche visive e strumentali, il pioppo sul passaggio pedonale fra le vie Dorando Pietri e Fratelli Cervi non sarà abbattuto: «Non c’è più motivo di procedere – spiega l’Assessore al Patrimonio Verde Andrea Artioli: avevamo detto che la pianta sarebbe stata rimossa solo se esperti l’avessero diagnosticata “malata”, siccome l’azienda incaricata certifica che non ha problemi di salute né staticità, manteniamo quanto annunciato».



