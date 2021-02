Mercoledì 24 febbraio, nel posticipo della 20° giornata del Campionato Nazionale serie A1, lo Scandiano incontrerà sulla propria pista del PalaRegnani il Monza per uno scontro salvezza davvero importante. L’incontro sarà trasmesso anche su Sky canale 814.

Attualmente il Monza è al terzultimo posto con 12 punti e lo Scandiano penultimo con 5. Fare punti è estremamente importante perché con la formula adottata quest’anno per i play out (le ultime quattro squadre in classifica, a parte l’ultima che retrocede automaticamente, disputeranno un girone all’italiana, ma ai punti di questi scontri si sommeranno quelli in classifica dimezzati e arrotondati per eccesso), anche se oramai i playout sono per lo Scandiano inevitabili, sarebbe bene presentarsi col maggior numero di punti possibile.

All’andata il Monza aveva sconfitto lo Scandiano per 5 a 1, ma gli emiliani stavano vivendo il difficile momento covid con i tre spagnoli e Raffaelli assenti.

Ricordiamo che il Monza, come lo Scandiano, è una squadra di giovani atleti tutti italiani. Nelle sue fila schiera il bomber Davide Nadini, che ha all’attivo 20 reti in campionato, e che è cresciuto hockeysticamente parlando, con il Mister dello Scandiano Massimo Barbieri, quando allenava il Modena, e Matteo Zucchetti che lo affianca in attacco e che sino ad oggi ha segnato 12 reti, nonché Matteo Galimberti e Marco Ardit.

Mercoledì, invece, il Roller Scandiano avrà a disposizione l’intera rosa dei suoi giocatori, per cui stavolta il match potrà essere giocato alla pari.

Dall’ultimo incontro, i rosso blu non si sono mai fermati e hanno continuato gli intesi allenamenti senza sosta per potersi presentare in pista al massimo della forma e con anche David Ballestero e Josep Hernandez Saez completamente recuperati anche in pista coi compagni.