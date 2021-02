Questa notte poco dopo la mezza, principio d’incendio in un appartamento di via Morandi a San Possidonio. Sul posto le squadre dei Vigili del fuoco di Mirandola e San Felice s/Panaro coordinate dalla sala operativa del 115 provinciale. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha circoscritto le fiamme ad una stanza, non si esclude innescate da un guasto ad uno scaldaletto elettrico. Danni al solo arredo e da annerimento da fumo. La famiglia residente – madre, padre e figlio di una decina d’anni – in via precauzionale sono stati assistiti dal 118 ma pare non abbiano riportato conseguenze gravi.



